Roma violenta | fine anno di sangue | 8 omicidi dal 17 novembre

Leggi su agi

(Di domenica 1 gennaio 2023) AGI -in versione Città del Messico a2022:, sequestri di persona e violenze per le strade. L'ultimo episodio dell'è stato l'accoltellamento di una turista israeliana di 24 anni alla stazione Termini, la sera di San Silvestro. Ma è da metàche le prime pagine dei giornali sono tornate a colorarsi rossocon gli articoli di 'nera' che tornano prepotentemente nelle discussioni al bar. Tutto inizia il 17scorso, poco più di un mese fa. Giandavide De Pau - conosciuto per essere l'autista personale di Michele Senese e già finito nelle carte sul 'Mondo di Mezzo' di Salvatore Buzzi e Massimo Carminati - uccide tre prostitute in un'ora. A perdere la vita due cittadine cinesi: Li Yan Rong, 55 anni; Yang Yun Xia, 45 anni e una ...