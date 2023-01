Roma | Solbakken lavora a Trigoria | Belotti in gruppo

(Di domenica 1 gennaio 2023) Primo dell’anno aper ladi Josè Mourinho. Dopo l’amichevole contro la Viterbese e un giorno di riposo, la squadra giallorossa è tornata ad allenarsi in vista del primo impegno del 2023 contro il Bologna del 4 gennaio. Primo allenamento per Ola. Il norvegese ex Bodo – classe 1998 – si è unito ai nuovi compagni dopo aver svolto una preparazione individuale in Norvegia. Lavoro inper Andrea, al rientro da un problema muscolare. Presente regolarmente anche Paulo Dybala, che punta una maglia da titolare per il match contro i rossoblù. Continua poi ad allenarsi con la prima squadra il giovane polacco della Primavera Jordan Majchrzak. SportFace.

Corriere dello Sport

Laha preso l'attaccante norvegesee vuole convincere il Sassuolo a privarsi di Frattesi senza aspettare giugno, ma resta una valutazione di 35 milioni giudicata alta dai giallorossi ...Laha preso l'attaccante norvegesee vuole convincere il Sassuolo a privarsi di Frattesi senza aspettare giugno, ma resta una valutazione di 35 milioni giudicata alta dai giallorossi ... Non solo Dybala: oggi a Roma anche Solbakken Il calciatore norvegese sbarca in Serie A dopo l'esperienza al Bodo/Glimt: come lo utilizzerà Mourinho e cosa fare al Fantacalcio.Ola Solbakken, attaccante norvegese, è pronto per iniziare la sua nuova avventura in maglia giallorossa. Ola Solbakken, attaccante norvegese, è pronto per iniziare la sua nuova avventura in maglia gia ...