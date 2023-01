Roma | ragazza israeliana di 24 anni accoltellata alla stazione Termini | è grave

ilmessaggero.it

Unadi nazionalità israeliana di 24 anni è stata accoltellata a. L'ipotesi è che si tratti di un tentativo di rapina . La giovane è attualmente ricoverata in prognosi riservata al ...La 24enne aggredita mentre acquistava un biglietto Accoltellata aTermini una 24enne israeliana. Ieri sera, infatti, la Polizia Ferroviaria diTermini è intervenuta per unaisraeliana di 24 anni che è stata aggredita a coltellate da uno sconosciuto, mentre acquistava un biglietto alle biglietterie automatiche presso lo scalo. L'... Roma, ragazza israeliana accoltellata a Termini nell'area della biglietteria automatica: è grave all'Umberto I Una ragazza di nazionalità israeliana di 24 anni è stata accoltellata a Roma. L'ipotesi è che si tratti di un tentativo di rapina. Bologna, accoltellata dal marito ...Una ragazza di nazionalità israeliana di 24 anni è stata accoltellata a Roma, forse nel corso di un tentativo di rapina, ed è attualmente ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Umberto I. (AN ...