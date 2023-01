Roma | ragazza israeliana accoltellata alla stazione Termini nell' area della biglietteria automatica | è grave all' Umberto I

ilmessaggero.it

L'autore del gesto è fuggito subito dopo, mentre la, immediatamente soccorsa, è stata portata all'ospedale Umberto I in gravi condizioni: subito ricoverata, è in prognosi riservata. Sull'...Laera arrivata aper festeggiare il Capodanno con alcuni amici e sarebbe dovuta ripartire oggi, domenica primo gennaio. Lo riporta il Jerusalem Post citando il portale di notizie Kan ... Roma, ragazza israeliana accoltellata alla stazione Termini nell'area della biglietteria automatica: è grave a ROMA Una ragazza di nazionalità israeliana di 24 anni è stata accoltellata a Roma, forse nel corso di un tentativo di rapina, ed è attualmente ricoverata in prognosi riservata al Policlinico… Leggi ...Una ragazza di 24 anni è stata accoltellata alla stazione Termini nella serata del 31 dicembre. Si tratta, secondo le prime informazioni, di una giovane donna di origini israeliane colpita con diversi ...