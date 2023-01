Roma presa d’assalto dagli anarchici | Direzione Nazionale Antimafia nel mirino dei manifestanti

(Di domenica 1 gennaio 2023) Gli agenti della Digos sono stati impegnati nella giornata di ieri a tenere a bada le manifestazioni di corteiaccorsi aper ostacolare i festeggiamenti del Capodanno. Sono stati, infatti, tanti i soggetti riconducibili all’area anarchica, provenienti da diverse province italiane ed alcuni di altre nazioni, che hanno tentato, durante il corso di tutta la giornata, di disturbare, con manifestazioni non preavvisati ed iniziative estemporanee, anche violente, i festeggiamenti della fine dell’anno nella Capitale. La Polizia interviene per contenere ihanno tentato, invano, di arrivare dinanzi allae Antiterrorismo, sempre in solidarietà ad Alfredo Cospito e contro il regime del 41 bis. I servizi di ...

RomaToday

...come nel caso della scuola media Kennedy Mameli in via Torretta al quartiere Paradiso spesso... Tredici , invece sono le scuole dell'infanzia interessate dal progetto, ossia: Perasso, Corso; ......coalizione correntizia che ha provocato l'impasse dà ora le carte affidandosi alla agognata... A, Conte, salvato proprio dal Pd dopo l'abbraccio mortale con Salvini, procede con ... Presa a calci e pugni dall'ex fidanzato, scappa e si rifugia in auto Annuncio vendita Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 100 CV Plus usata del 2019 a Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Annuncio vendita Volkswagen Tiguan 1.5 TSI Business ACT BlueMotion Technology usata del 2020 a Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...