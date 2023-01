Roma | Patanè | “Prorogato Contratto di Servizio con Atac fino a marzo 2023”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il 2022 verrà ricordato come l’anno nero dei mezzi pubblici a. Dopotutto, non potrebbe essere concepito diversamente, considerato come il trasporto pubblico capitolino ha fatto acqua da tutte le parti. Autobus che non passano mai, spesso fatiscenti da arrivare addirittura a prendere fuoco mentre sono in marcia. Sul piano delle Metro, la situazione non va meglio., pur tagliandosi la-Lido, ugualmente ha visto un peggioramento delsulle linee A, B e C. Aildicon“La Giunta diCapitale ha approvato una delibera che estende la durata deldi ...