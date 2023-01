Roma | oggi il tuffo di Mister ok nel Tevere | a che ora e da quale ponte

Leggi su tpi

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ci siamo:, 1 gennaio 2023, alle ore 12ok si tufferà ancora una volta nel, a. Anche quest’anno Maurizio Palmulli rinnova l’appuntamento. “Sarà il mio trentacinquesimo salto, 7 lustri in pratica, e a pensare che doveva essere un’esperienza isolata”, racconta all’Adnkronosok che è arrivato all’età di 70 anni. Un numero su cui scherza: “35 anni di tuffi e 70 anni: 3570, come chiamare un taxi a”, ride. Palmulli è erede del primook, Rick De Sonay, l’italo-belga che nel 1946 inaugurò ilnel fiume diin costume e cilindro e fu soprannominato così per il gesto che faceva con la mano ad ammiratori e curiosi: “Ho cominciato a tuffarmi, all’inizio dell’anno, per un saluto e un augurio alla ...