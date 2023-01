Roma incendi | più di 60 auto in fiamme per i botti di Capodanno - Cronaca - quotidiano net

RomaToday

Ventotto auto sono andate a fuoco in una autorimessa. Decine di macchine, ma anche cassonetti, danneggiati e distrutti dai ..., in fiamme 60 auto a causa dei botti Sono circa 60 le auto distrutte o danneggiate a...interventi per i festeggiamenti Sono stati 646 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per... Capodanno, a Roma la festa degenera: notte di incendi dopo i botti Ventotto auto sono andate a fuoco in una autorimessa. Decine di macchine, ma anche cassonetti, danneggiati e distrutti dai roghi ...Dopo la notte di Capodanno a Roma comincia la conta dei danni. Decine di auto, ma anche cassonetti, danneggiati e distrutti dalle fiamme a causa dei botti di fine anno. In particolare, dopo ...