Roma | Chiara e Filippo i primi nati del 2023 in Italia

Italpress

, Giulia e Filippo primi nati aSi sono contesi il 'titolo' anchee Giulia , nate entrambe aa mezzanotte esatta, e un secondo dopo Filippo, nelle tre sale parto della clinica ...- - > Leggi Anche Leonardo e Sofia: i nomi più diffusi per i bimbi nati in Italiae Filippo: ai primi due nati del 2023 Fiocco azzurro, dunque, per mamma Giulia e papà Andrea, genitori ... A Roma Chiara, Giulia e Filippo i primi nati del 2023 Agenzia di ... Capodanno, ecco i primi neonati del 2023 A Roma i primi vagiti dopo mezzanotte con tre parti in contemporanea: Chiara, Giulia e Filippo Chiara e Giulia nascono entrambe a mezzanotte esatta, e un secon ...Una scossa di terremoto superiore ai 3 gradi della scala Richter ha colpito nel pomeriggio Guidonia, poco distante da Roma.