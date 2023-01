Roma blindata per l' ultimo saluto a Ratzinger

Leggi su agi

(Di domenica 1 gennaio 2023) AGI - Funerali solenni ma sobri, "nel segno della semplicità", come aveva chiesto lo stesso Benedetto XVI. Non è mai successo che un papa in carica celebrasse le esequie di un papa emerito e dunque il protocollo è del tutto nuovo. Ma Josephaveva già espresso il desiderio di una cerimonia improntata alla sobrietà. E dunque la Santa Sede ha diffuso il programma dell'evento, a cui è prevista la partecipazione di decine di migliaia di persone. Le spoglie del Papa emerito riposeranno presso il Monastero Mater Ecclesiae fino alla prima mattina di lunedì 2 gennaio; non sono previste visite ufficiali o preghiere pubbliche. "Abbiamo stabilito come regolare afflusso e deflusso da piazza San Pietro, sia nelle giornate dell'esposizione del feretro sia per il funerale, per evitare l'incrocio e l'interferenza tra i due flussi. L'ingresso sarà ai due lati della Basilica ...