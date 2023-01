(Di domenica 1 gennaio 2023) Storie di una tenerezza disarmante. E’ quello successo a un’signora di, che per problemi di salute e dovendo accudire alla propriacon disabilità, era rimasta dae soprattutto. Vedendo come la fame si è fatta sentire, ha chiamato la Polizia Locale per manifestargli il problema. Subito iurbani in servizio si sono attivati per un’azione di solidarietà, regalando ilall’donna e la suadal cuore d’oro:ilall’diTra le richieste di intervento giunte alla sala radio della Polizia di...

Roma, anziana rimane sola e senza cena con la figlia disabile a Capodanno: i vigili gli regalano il Cenone Triste primato per il quartiere di Tor Tre Teste situato nel quadrante est della capitale tra via Penestina e la Casilina a due passi dal raccordo, che il primo giorno del nuovo anno si ...