Roma | 59 auto in fiamme a causa dei botti di Capodanno Sequestrati 390 kg di fuochi illegali

RomaToday

{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@id":"https:\/\/www.dire.it\/01 - 01 - 2023\/855883 - capodanno -- in -- al - gianicolo - traffico - in - tilt\/#arve - vimeo - ...Napoli, 16enne ferito da uno sparo Botti di Capodanno, bambino di dieci anni perde una mano Leincendiate aIn particolare le forze dell'ordine, a cominciare dai vigili del fuoco e ... A Roma blocco del traffico per tre giorni: gli orari e le auto costrette a fermarsi Dopo la notte di Capodanno a Roma comincia la conta dei danni. Decine di auto, ma anche cassonetti, danneggiati e distrutti dalle fiamme a causa dei botti di fine anno. In particolare, dopo ...Le fiamme hanno avvolto auto e furgoni ilmamilio.it Inferno di fuoco in via Appia Nuova, zona Capannelle, in nottata. Nel parcheggio di un piazzale all'aperto davanti più o meno all' ippodromo sono… L ...