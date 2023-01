Roma | 24enne israeliana accoltellata nella stazione Termini | è in prognosi riservata

(Di domenica 1 gennaio 2023) Una ragazzadi 24 anni sarebbe stata raggiunta da un fendente a un fianco alladi. Il fatto è accaduto alle 21.45 circa di sabato 31 dicembre. L’aggressore è fuggito. La giovane è sempre rimasta vigile, le sue condizioni sono gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. La giovane si trovava davanti ad una biglietteria automatica. Si tratterebbe di un tentativo di rapina. Cruciali potrebbero rivelarsi le testimonianze delle altre persone presenti all’interno dello scalo ferroviario e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il ministero degli Esteri israeliano sarebbe al corrente dell’accaduto. Sul posto anche il personale del 118 che ha traferito lain ospedale al policlinico Umberto I. Indagini in corso da parte della Polizia Ferroviaria. Prima le ha ...

Open

Si è avvicinato allasenza dire nulla e l'ha accoltellata per tre volte al fianco. Essendo caduta all'indieto, non è riuscita a vederlo. 'Era più alto di me ed era magro', ha detto la ragazza ...21.15 Accoltellata turista a, è grave Unaisraeliana è stata accoltellata ain quello che sembra essere un tentativo di furto. La donna è in ospedale: sarebbe stata colpita più volte, sembrerebbe a un fianco. L'... Roma, 24enne israeliana accoltellata alla stazione di Termini. È ... Una ragazza israeliana di 24 anni sarebbe stata raggiunta da un fendente a un fianco alla stazione termini di Roma. Il fatto è accaduto alle 21.45 circa di sabato 31 dicembre. L’aggressore è fuggito.Aggredita e accoltellata alla stazione Termini da un individuo che si è poi allontanato dopo essere stato ripreso dalle telecamere dello scalo ferroviario. Una ragazza israeliana di 24 anni, in vacanz ...