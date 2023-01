Roberto Bolle | «Porto la danza nel futuro e ballo nel metaverso»

(Di domenica 1 gennaio 2023) È la magia il filo conduttore della sesta edizione dicon me, lo show di Rai1 - in onda il 1° gennaio 2023 - con cuiaugura il buon anno agli italiani. In ogni edizione l'iconica étoile ha alzato l'asticella e quest'anno ha esagerato: per la prima volta in tv verrà utilizzata la tecnologia più avanzata degli avatar, legandola allain maniera sorprendente e divertente. «Cosìlanele grazie al mio avatar ballerò per molto nel», racconta a Panorama. Altro che andare in pensione. Ecco tutto quello che c'è da sapere sullo show evento, condotto dall'inedita coppia formata da Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi.con me 2023, tutto sullo show di...

Roberto Bolle e il fidanzato (discreto) Daniel Lee È la magia il filo conduttore della sesta edizione di Danza con me, lo show di Rai1 - in onda il 1° gennaio 2023 - con cui Roberto Bolle augura il buon anno agli italiani. In ogni edizione l'iconica é ...Danza con me 2023: ballerini e ballerine dello show di Roberto Bolle in onda stasera - 1 gennaio - su Rai 1.