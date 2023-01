Rissa tra parenti durante il cenone di Capodanno al ristorante | 48enne batte la testa dopo una spinta | è in pericolo di vita

LA NAZIONE

... 'L'arrivo dell'Anticristo segnerà la fine dei tempi' Botti di Capodanno, lupetta spaventata morta investita da un'auto: 'Auguriamo un pessimo 2023 a chi li spara' Laall'esterno del ristorante ......petardila folla che festeggiava in piazza e sono state danneggiate auto in sosta. E sempre a Cerreto poco dopo l'una i carabinieri hanno disperso una dozzina di giovani coinvolti in una: ... Le indagini della polizia dopo la rissa tra ragazzi in pieno centro Il cenone di Capodanno si è trasformato in tragedia in provincia di Milano, dove il tradizionale evento di fine anno è finito in rissa familiare all'esterno di ...Coltelli e cocci di bottiglia branditi come armi dopo una lite in strada. Intorno all'1:30 di domenica 1° gennaio, i carabinieri sono intervenuti in via della Moscova per una rissa tra una decina di p ...