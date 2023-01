Ricoverato a Roma | è grave Paura per lo scrittore

Agenzia ANSA

, in fiamme 60 auto a causa dei botti Sono circa 60 le auto distrutte o danneggiate a... Il bambino al momento ènel reparto di Ortopedia. Al suo arrivo in ospedale - a quanto si ...... 16 feriti solo tra Napoli e provincia Capodanno 2023, adecine di auto distrutte dai botti I ... Un 80enne èin gravi condizioni all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo essere stato ... Malore per lo scrittore Hanif Kureishi, è ricoverato a Roma Si è sentito male poco dopo essere atterrato all’aeroporto romano per trascorrere le feste nella Capitale italiana Roma, 1 gen. – (Adnkronos) – Lo scrittore, sceneggiatore e drammaturgo anglo-pakistan ...È stato ricoverato in gravi condizioni, subito dopo il suo arrivo a Roma, lo scrittore e sceneggiatore Hanif Kureishi. Si trova ora nel reparto di terapia intensiva del Policrinico Gemelli ...