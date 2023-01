REPORT ALLENAMENTO GIORNALIERO

Leggi su seriea24

Il Benevento calcio si è ritrovato quest'oggi sul rettangolo verde dell'Antistadio "Carmelo Imbriani" per sostenere una seduta mattutina di lavoro. I calciatori hanno svolto esercitazioni tecnica, possessi palla tattici e partita finale a campo ridotto. Domani mattina è prevista una sola sessione di, a seguire la conferenza stampa del tecnico Fabio Cannavaro trasmessa in diretta esclusiva su Ottochannel, Canale 16 del digitale terrestre, oltre che in streaming su www.ottochannel.tv a partire dalle ore 12:30.