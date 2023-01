Real | Ancelotti può salutare | quattro i possibili sostituti

Voce Giallo Rossa

...sfogato su Vinicius Jr la loro frustrazione per la sconfitta che stava maturando contro il... Benzema vedee umilia subito Deschamps: schiaffone a tutta la FranciaMa cosa ne pensa l'allenatore delMadrid di questo accostamento: 'Non lo so' Intervistato nella bella trasmissione I Re del Calcio , programma Mediaset che ha come protagonisti Pioli, ... Real Madrid, Ancelotti: "Non dirò mai che Messi è il migliore della storia" Il talento del Real Madrid è stato bersagliato dai tifosi del Valladolid: fanno discutere le parole del presidente della Liga ...Il Napoli di Spalletti si è imposta ai massimi livelli in Europa nel 2022: gli azzurri hanno fatto anche meglio del Real Madrid di Ancelotti ...