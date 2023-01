RdC | ultim’ora | devi accettare anche un lavoro lontanissimo da casa | ennesima batosta

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 1 gennaio 2023) Sul reddito di cittadinanza continuano ad arrivare nuove stangate da parte del governo e i percettori sono sempre più stanchi. I percettori del reddito di cittadinanza rischiano di ritrovarsi di colpo senza una fonte di reddito e questo potrebbe far salire addirittura di un milione di unità i poveri assoluti in Italia. Vediamo i nuovi paletti durissimi posti dal governo di destra. Il reddito di cittadinanza si aggrava di tantissimi nuovi palettise dura solo sette mesi. Nuovi pesanti limiti per RdC / I Love TradingQuindi il nuovo reddito di cittadinanza dura solo sette mesi per gli occupabili ma il problema è che può venire perso immediatamente se si riceve un’offerta dilontanissima da. Cerchiamo di capire le brutte novità introdotte dal governo. Mentre in tutti gli altri paesi europei l’equivalente del reddito di ...