Ratzinger | le ultime parole prima di morire | Signore ti amo

commenta Leparole di Josephprima di morire sono state 'Signore ti amo'. Lo ha rivelato il portavoce vaticano Matteo Bruni, aggiungendo che 'sono state raccolte dalla persona che gli vegliava ...Leggi Anche, tutto sulla vita e sul pontificato di Benedetto XVI Come lei altri abitanti del piccolo comune bavarese esprimono orgoglio per il loro celebre cittadino: la località è abituata ... Papa Francesco: affidiamo a Maria l'amato Benedetto XVI - Morte Ratzinger, monsignor Gaenswein: "Le sue ultime parole sono state 'Signore ti amo'" - Morte Ratzinger, monsignor Gaenswein: "Le sue ultime parole sono state 'Signore ti amo'" Appare vestito con dei paramenti rossi e con la mitra in testa. Queste le prime immagini della salma di Joseph Ratzinger diffuse dalla sala stampa vaticana. Benedetto XVI si trova nella cappella del M ...Con i suoi 95 anni di età Benedetto XVI è stato il più longevo tra i Papi della Chiesa, battendo il record di Leone XIII che ha vissuto 93 anni, 4 mesi e 18 giorni. Il ...