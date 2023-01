Ratzinger | le conseguenze di quella rinuncia

Leggi su agi

(Di domenica 1 gennaio 2023) AGI - Il diritto è fatto talvolta di precedenti, il dovere spesso di consuetudini. Ecco allora che Papa Benedetto XVI, con la suadel 2013, ha scritto una pagina indelebile nella storia millenaria della Chiesa, costringendola a considerare ciò che non era considerabile dal 1294, annus horribilis di Celestino e Bonifacio. Considerare, cioè, non solo la possibilità di un'abdicazione, ma il principio che un pontefice possa abbandonare spontaneamente il Soglio di Pietro negli ultimi anni di vita, per motivi di salute o di età, o di stanchezza. Non è questione piccola, perché un tal principio che entri nella prassi potrebbe portare, è stato notato, al passo successivo: le pressioni affinché un papa stanco o malato sia portato con il convincimento e la persuasione a lasciare: E qui si entrerebbe nello scivoloso campo del rispetto della volontà, espressa o meno che ...