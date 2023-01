Euronews Italiano

Sulle pareti della chiesa ci sono le foto dell'ultimo viaggio del papa emerito a Marktl, mentre accanto al crocifisso è esposta un'immagine con nastro nero di un Josefsorridente. . 1 ...Parallelamente Josephha lasciato anche un testamento materiale. Tutto è appunto nelle mani del segretario monsignor Georg Gaenswein. ORE 19.45:A MEZZ'ASTA IN VATICANO IN SEGNO DI ... Ratzinger: bandiere a lutto e candele nella città natale Un nastro nero sui drappi con lo stemma del papa emerito Benedetto XVI e su quello della piccola cittadina bavarese di Marktl, al confine tedesco-austriaco, dove Joseph Ratzinger nacque il 16 aprile 1 ...“Parlando della gentilezza, in questo momento, il pensiero va spontaneamente al carissimo Papa emerito Benedetto XVI, che questa mattina ci ha lasciato. Con commozione ricordiamo la sua persona così n ...