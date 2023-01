Rangers vs Celtic – ultime notizie e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 1 gennaio 2023) Separate da nove punti in vista del 2023, le acerrime rivaliinaugurano il nuovo anno disputando lunedì 2 gennaio un altro derby dell’Old Firm. I giganti di Glasgow si incontrano a Ibrox, con i visitatori che puntano a estendere il loro vantaggio nella Scottish Premiership a due cifre, mentre i padroni di casa cercano la quinta vittoria consecutiva per ridurre il divario. Il calcio di inizio divsè previsto alle 13:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDopo le quattro vittorie su quattro ottenute all’inizio del suo mandato ai, Michael Beale guiderà i Light Blues per il suo primo derby di Glasgow da allenatore e avrà bisogno di un’altra vittoria per ...