Raid russi su Kiev la notte di Capodanno | abbattuti 32 obiettivi

Il Fatto Quotidiano

"Secondo le informazioni preliminari, le forze di difesa aerea hanno distrutto 32 obiettivi aerei nemici", ha scritto l'Amministrazione sottolineando che l'allarme per iaereiè durato più ...01 gen 07:54 Kiev: respinti attacchiin 9 villaggi Le forze ucraine hanno respinto sabato gli attacchivicino a nove villaggi, mentre Mosca ha lanciato 31 attacchi missilistici, 12... Ucraina, forti esplosioni a Sebastopoli in Crimea. Continuano i raid russi: sirene risuonano in tutto il Paese Le esplosioni sono state almeno una decina, secondo le autorità locali. Esplosioni sono state udite all'aeroporto di Dzhankoi, nel nord della Crimea, annessa unilateralmente dalla Russia. "L'Ucraina n ...KIEV - Esplosioni a Kiev, nella regione di Kharkiv, Khmelnytskyi e Zaporizhzhia dopo che le sirene di allarme hanno suonato in tutta l'Ucraina. Secondo Kiev le forze russe hanno lanciato 20 missili su ...