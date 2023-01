Ragusa | giovane nordafricano ucciso a colpi di spranga e coltellate | aveva rivolto apprezzamenti a una ragazza in discoteca

(Di domenica 1 gennaio 2023) Unè stato trovato morto dai carabinieri la mattina del 1° gennaio in contrada Alcerito a Vittoria, in provincia di, nelle vicinanze della“La dolce vita“. Secondo una prima ricostruzione è statodurante un litigio avvenuto la notte di San Silvestro: alcuni ragazzi romeni, cheno partecipato a una festa di Capodanno nel locale, lo hannoto a morte con delle spranghe e un coltello a serramanico. All’origine dell’aggressione glirivolti a unadel gruppo. La vittima nondocumenti con sé e non è stata ancora identificata. Ad avvisare le forze dell’ordine alcuni dei partecipanti alla festa. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo ...

La Stampa

La vittima sarebbe stata presa di mira dopo alcuni commenti su unaromena. Adesso, i carabinieri della Compagnia di Vittoria e i colleghi del nucleo Investigativo distanno cercando di ......'colpa' della vittima sarebbe stata quella di avere fatto apprezzamenti a unaragazza romena. Informata l'autorita' giudiziaria, sul posto e' intervenuto il pm di turno dellarocura di, ... Ragusa, giovane ucciso a sprangate vicino alla discoteca “Aveva fatto un apprezzamento a una ragazza” Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...A Vittoria, in provincia di Ragusa, un giovane immigrato sarebbe stato ucciso durante un alterco, nella notte di Capodanno. Il nordafricano è stato trovato cadavere dai carabinieri in contrada Alcerit ...