Ragazza israeliana accoltellata a Roma È caccia all' uomo

(Di domenica 1 gennaio 2023) AGI - Una turistadi 24 anni è statapiù volte la sera di Capodanno alla stazione Termini di. A sferrare i colpi unche, dopo averla ferita, è fuggito via. La giovane, soccorsa dal 118, è stata trasportata al Policlinico Umberto Primo dove è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di chirurgia d'urgenza. Le sue condizioni sono gravi ma stabili e non è in pericolo di vita. Uno dei colpi le ha lacerato il fegato, ed è stata sottoposta nella notte a un trattamento di radiologia interventistica. La donna è stata ferita anche a un polmone, ma in modo meno grave. I fatti sarebbero avvenuti mentre la giovane, forse diretta all'aeroporto di Fiumicino per ritornare nel suo Paese, si trovava di fronte a una biglietteria automatica all'interno della stazione. Sul caso indagano i ...