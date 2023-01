Ragazza accoltellata alla stazione Termini di Roma | è gravissima

Leggi su ilcorrieredellacitta

Misteriosa aggressione a, nei confronti di unadi 24 anni. Uno sconosciuto ha aggredito alle spalle la giovane, una turista israeliana, colpendola con delle coltellate, mentre faceva un biglietto alle biglietterie automatiche presso lo scalo. Aggressore fuggito L'aggressore è fuggito via, confuso tra la folla del Capodanno. Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia Ferroviaria di. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Indagini in corso da parte della Polizia Ferroviaria.