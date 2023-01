Raffaello Tonon su Antonella Fiordelisi | “usa Edoardo per la dinamica del gioco”

(Di domenica 1 gennaio 2023), personaggio televisivo italiano, opinionista e conduttore radiofonico, ha partecipato nel 2017 alla seconda edizione del Grande Fratello Vip (allora condotto da Ilary Blasi), successivamente diventa ospite settimanale di Barbara D'Urso nella sua trasmissione Pomeriggio Cinque e, a volte, compare anche sullo schermo di Mattino Cinque, programma condotto da Federica Panicucci. Oggi, abbiamo intervistatoed ecco che cosa ha rilasciato per Tvpertutti.it. Ciao, come stai? Allora, anche tu sei stato uno dei concorrenti del Gf vip, hai condiviso il tuo percorso con Luca Onestini e, facendo un collegamento con l'ultima puntata, ti chiedo il tuo parere sullo scontro avvenuto tra Luca e Soleil Sorge. «Innanzitutto, non ho nessun tipo di rapporto con Soleil, ci siamo attaccati più volte ...

Tvpertutti

Dopo la prefazione dell'opinionista, legato all'autrice da 'grande amicizia' e ampiamente citato a pagina 89, la lettura di 'Voilà Cesarina' scorre rapida tra racconti di viaggi ...Sono previsti anche degli ospiti come Sergio D'Elia, segretario di 'Nessuno Tocchi Caino', Marco Oliva, conduttore di 'Iceberg' su Telelombardia, e. 'Non vedo l'ora di tornare in tv ... Raffaello Tonon su Antonella Fiordelisi: “usa Edoardo per la ... Una galleria dei momenti salienti della vita della top manager che, tra alterne e drammatiche vicende, è tutt’ora considerata una protagonista in campo ...GF Vip, Luca Onestini e il rapporto con Nikita Pelizon: è finita tra i due Luca Onestini è alla sua seconda esperienza in Italia al Grande ...