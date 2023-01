Questo drone kamikaze? Contiene un messaggio di Putin | Capodanno di terrore a Kiev

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) La Russia ha inviato in Ucraina unla notte dicon tanto di scritta “Buon anno nuovo”. Una “accortezza”, quella di Mosca, che rientra in una raffica di attacchi sulla capitaleper “celebrare” l'arrivo del 2023. A pubblicare l'immagine dele quindi delè stato Andriy Nebytov, capo della polizia di: si vede chiaramente la scritta russa che significa “Buon anno”, accompagnata da alcuni disegni grezzi di un regalo e di una pallina che fa “boom”. Ilè un modello Geran-2, che la Russia ha acquistato dall'Iran e utilizzato in Ucraina in gran numero. I funzionari ucraini hanno affermato di aver abbattuto 45 di questi droni nella notte di, 32 dei quali intercettati ...