Qualificazioni Wta Auckland 2023 | Errani sconfitta al turno decisivo da Masarova

Leggi su sportface

(Di domenica 1 gennaio 2023) Saranon si è qualificata per il Wta 250 di. Giunta aldellegrazie alla vittoria su Yang, l’azzurra si è arresa in due rapidi set alla spagnola Rebecca. Nulla da fare per Sarita, che ha lottato come suo solito ma ha ceduto il passo alla più quotata spagnola con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e nove minuti di gioco. Come suggerisce lo score, si è trattato di un match piuttosto a senso unico in cui la solidità diha fatto la differenza. Anon resta dunque che sperare di essere ripescata come lucky loser (COME FUNZIONA LA REGOLA). L’unica italiana nel tabellone neozelandese, al momento, rimane Elisabetta Cocciaretto. SportFace.