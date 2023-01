Qualificazioni Atp Pune 2023 | Cobolli centra il tabellone principale | out al turno decisivo Bellucci

Leggi su sportface

(Di domenica 1 gennaio 2023) Flaviosupera ledell’Atp 250 die raggiunge Marco Cecchinato nel main draw del torneo indiano. Ottimo avvio di stagione per il romano, che dopo la comoda vittoria all’esordio contro una wild card locale si è ripetuto alcontro il ceco Kolar. Flavio si è imposto con un doppio 6-4 in un’ora e mezza di gioco, rispettando il pronostico della vigilia e qualificandosi per il. Si tratta del quinto main draw Atp della sua giovane carriera (il primo lontano dall’Italia). Niente da fare invece per Mattia, il cui esordio a livello Atp dovrà attendere. L’azzurro, accreditato della terza testa di serie, si è arreso con il punteggio di 6-3 7-5 al beniamino di casa ...