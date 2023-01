Qatar 2022 | quelli che servirebbero alla Serie A | Aguerd Marocco

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 gennaio 2023) Un difensore roccioso e moderno che ha messo in mostra le sue qualità a: ideale per rinforzare l’Atalanta di Gasperini? Nayef, classe 1996, difensore del West Ham e del. Un ottimo mondiale, macchiato però dall’autogol che, prima della semifinale, era l’unico subito ddifesa marocchina. E contro la Francia Regragui non ha potuto contare su di lui. 1) A che squadra servirebbe di più inA? Un difensore che, statistiche di Whoscored?mano è molto attento: un giocatore che preferisce giocare d’anticipo, che conduce l’avversario fuori posizione, che prova il contrasto solo quando è sicuro e che non è facile da superare in dribbling. In che squadra potrebbe servire maggiormente? L’Atalanta di Gasperini in questa stagione ha ...