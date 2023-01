«Putin soffre di dolori cronici | dubbi sul suo futuro» | le ombre degli 007 danesi sulle cure per il cancro

Leggi su open.online

(Di domenica 1 gennaio 2023) Secondo il servizio di intelligence militare danese (FE), il presidente russo Vladimirdi fortia causa di svariate cadute e incidenti. E questo, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda, potrebbe nel tempo influire sulla sua permanenza al potere. Il leader del Cremlino non risulta affetto da una malattia incurabile. Ma, stando all’intelligence danese, al momento dell’invasione dell’Ucraina si stava sottoponendo ai trattamenti per contrastare una forma di, e questo potrebbe avere influenzato la sua decisione. Al contrario di quanto preventivato nel rapporto annuale 2021, nel quale la Fe dava come «molto probabile» un altro mandato didopo le prossime elezioni presidenziali nel 2024, nel report 2022 i servizi militari...