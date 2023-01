Putin | futuro politico incerto I servizi segreti danesi | E’ stato operato per il cancro e ha forti dolori cronici

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il presidente russo Vladimirnon soffre di una malattia incurabile, ma di: è la ‘diagnosi’ deidi intelligence militare(Fe), secondo cui al momento dell’invasione dell’Ucraina il leader russo era in cura per una forma die questo potrebbe avere influenzato la sua decisione. Nel suo rapporto annuale 2021, riporta Ukrainska Pravda, la Fe dava come “molto probabile” un altro mandato didopo le prossime elezioni presidenziali nel 2024. Tuttavia, nel suo rapporto 2022, imilitarihanno cambiato idea e questa volta pensano che la conferma dialla presidenza fino al 2029 sia solo “probabile”. “La nostra più grande incertezza riguarda ...

