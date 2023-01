«Putin era in cura per un cancro a febbraio» Report danese evoca un cambio di leadership

Corriere della Sera

... tre settimane fa, della politica "contagi zero", chestata un suo marchio di fabbrica. "Da ... la tv di stato ha annunciato che il presidente cinese e quello russo, Vladimir, si sono ...La risoluzione della disputainfatti uno dei cavalli di battaglia dell'allora premier giapponese che, a tale scopo, ha spesso optato per il perseguimento di rapporti personalistici con. Nel ... «Putin in cura per un cancro a febbraio»: il report dell’intelligence danese La rivelazione in un dossier dei servizi segreti danesi: il leader russo si stava curando dal cancro, soffrendo gli effetti collaterali del trattamento ormonale ...Il 2022 è l'anno in cui la guerra è tornata nel cuore dell'Europa. Il mondo era in lenta uscita e ripresa dalla pandemia di Covid-19 all'inizio del 2022 ...