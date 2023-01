(Di domenica 1 gennaio 2023) Mannytorna sul. Il 44enne, unico pugile ad aver conquistato il titolo di campione del mondo in otto diverse categorie di peso, hato ilsulnel corso della riunione pugilistica dell’Ota-City General Gymnasium di Tokyo. “Alcuni mesi fa ero qui come ospite e questa sera ho un annuncio molto eccitante da fare. Ho raggiunto un accordo con Rizin FF per tornare a combattere in questo 2023. La data sarà prestota e anche il mio avversario che sceglierà Rizin. Sono aperto all’idea ed entusiasta di combattere contro un eventuale avversario giapponese”.è fermo dall’agosto del 2021, e il suo record da professionista è di un totale di 12 titoli mondiali in otto diverse categorie, con un bilancio ...

Dopo un solo anno dall'annuncio del ritiro, il mondo della boxe riaccoglie Manny Pacquiao . La data da cerchiare in rosso è quella del prossimo 11 novembre, quando a Seoul il campionesfiderà DK Yoo per un match di beneficenza: infatti, il ricavato della serata verrà devoluto in parte in sostegno alla popolazione ucraina, e in parte ai senzatetto delle Filippine. Solo un'...Il messicano Rey Vargas, ancora imbattuto, è diventato campione WBC dei pesi piuma in Texas, infliggendo, ai punti, la prima sconfitta della sua carriera alMark Magsayo. La decisione non è stata unanime in quanto due giudici hanno assegnato il vincitore a Vargas (115 - 112), mentre il terzo ha dato il vantaggio a Magsayo (114 - 113). "E' stata ... Pugilato: il filippino Pacquiao annuncia il ritorno sul ring Nell'ottobre scorso aveva dichiarato che "senza la boxe mi sento solo", adesso il dado è tratto e la decisione è presa: Manny Pacquiao torna sul ring. (ANSA) ...Manny Pacquiao è il primo e unico campione mondiale in otto differenti classi di peso. Ecco come resta al top della forma grazie ad alimentazione e allenamento.