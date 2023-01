(Di domenica 1 gennaio 2023) Roma – “Sono 26, di cui 10 a Roma, icon ilsullaArt della Regioneper interventi di rigenerazione urbana attraverso la promozione della creatività e dei giovani talenti, in attuazione alla legge 22/2020, di cui sono stata proponente. Attraverso queste norme, così come con quelle sui Beni Comuni, si contribuisce a creare i giusti strumenti per supportare e stimolare persone, associazioni, comitati che si muovono e agiscono nei territori per costruire luoghi abitati, vivi, condivisi”. Così in una nota Marta Leonori capogruppo PD nel Consiglio regionale del. “In questa seconda edizione del– spiega – abbiamo voluto aprire la partecipazione ai soggetti privati, convinti della capacità che hanno le arti di trasformare e ...

Il Faro online

Questa ricerca, i cuisono statisulla rivista Nature Plants in due articoli ( Out - of - date datasets hamper conservation of species close to extinction e Selecting the best ...Nei giorni scorsi sono stati ancheda parte del Dipartimento Personale, guidato da ... che ha prodottoimportanti, e che dimostra come anche in Calabria è possibile fare concorsi ... Pubblicati i risultati del Bando Street Art: finanziati 26 progetti nel Lazio (Sassalbo, 30 Dic 22) Un centinaio di produttori e pubblico non sono stati scoraggiati dal maltempo e si sono dati appuntamento presso la sede del Parco di Sassalbo per la finale di Dolce&Farina, il p ...E’ stata pubblicata sul sito della FIDAL Nazionale (Federazione Italiana Atletica Leggera) la Classifica Performance 2022 provvisoria, accompagnata dal dettaglio dei punteggi attribuiti, sezione per s ...