Probabili formazioni Sassuolo-Sampdoria | sedicesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ledi, match valido per ladi. Si torna in campo dopo un mese e mezzo di stop per i Mondiali e il massimo campionato dei neroverdi ricomincia da una partita delicatissima perché al Mapei Stadium arrivano i blucerchiati fanalino di coda. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 12.30 di mercoledì 4 gennaio, di seguito andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici, Dionisi e Stankovic. QUI– I neroverdi ritrovano Berardi dal 1?, con lui in avanti Pinamonti e Laurienté. Out Maxime Lopez per infortunio, Obiang si candida in regia. QUI– Djuricic out per squalifica, Quagliarella assente per infortunio. ...