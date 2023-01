Primi indizi su quando escono i biglietti di Napoli-Roma | voci sull’uscita

Leggi su optimagazine

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il campionato sta riprendendo, ma l’attenzione di alcuni tifosi è già rivolta a partite che si disputeranno tra alcune settimane, se pensiamo che in tanti sono concentrati ad esempio suidi. Il big match di Serie A è in programma il prossimo 29 gennaio e tutti sono ansiosi di capire se la squadra allenata da Mourinho assumerà un atteggiamento diverso rispetto a quello osservato in autunno allo Stadio Olimpico. Una partita di sola attesa, punita nel finale da un gran gol di destro segnato da Osimhen. Cosa dobbiamo aspettarci suidi, in attesa della sfida del 29 gennaio In verità, fino a poco tempo fa i tifosi azzurri hanno avuto altro a cui pensare, se pensiamo al fatto che il mese di gennaio presenti sfide sulla carta ancora più ...