Premier League | il Tottenham perde 2-0 contro l’Aston Villa

Calciomercato.com

È l'Aston Villa, alla terza vittoria in 4 gare dicon Unai Emery al timone, a mettere a nudo tutti i difetti della squadra di Conte, che scivola fuori dalle prime 4 con un organico che ...La squadra di Antonio Conte esce sconfitta nel match casalingo della 18esima giornata dicontro l'Aston Villa Il Tottenham di Antonio Conte è uscito sconfitto dalla 18esima giornata diper 2 - 0 contro l'Aston Villa. Per gli ospiti sono andati a segno Douglas ... Premier League: LIVE Tottenham-Aston Villa 0-1, a seguire il Chelsea | Primapagina Gli Spurs perdono 2-0 in casa contro l'Aston Villa di Unai Emery in un match valido per la 18esima giornata di Premier League. Un successo firmato Buendia e Douglas Diaz, rispettivamente in gol al 50° ...PREMIER LEAGUE - Capodanno amaro per il Tottenham di Conte, che nel posticipo della 18ª giornata cade a domicilio contro l'Aston Villa col punteggio di 0-2. Dec ...