Premier League 2022 23 | il Chelsea non la spunta sul Nottingham | termina 1-1

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ilcontinua a frenare, punto importante per il1-1 la sfida valevole per la diciottesima giornata della/23. La formazione di Potter si mantiene così in ottava posizione a quota 25, i Reds restano invece in zona retrocessione con soli 14. Sterling timbra per prima il tabellino dei marcatori, è il 16esimo minuto quello decisivo. L’attaccante numero 17 si ritrova sui piedi il pallone dopo vari rimpalli, e lo insacca in rete sulla destra, spiazzato Henderson. Il pareggio arriva al 63esimo: Boly batte un angolo e trova in area a Aurier, che manda la palla in fondo alla rete e firma un prezioso pareggio. Finisce 1-1 al City Ground. SportFace.

