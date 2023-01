Pozzuoli | Capodanno ballerino

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il primo giorno dell’anno non poteva mancare l’augurio della nostra terra ballerina, con la quale abbiamo definito una pacifica convivenza (speriamo). Alle ore 11,05, un sisma di magnitudo 1.6 si è prodotto nella zona di via Napoli a 0,6 Km di profondità. La scossa è stata preceduta da altri due eventi di minore entità. E’ proprio Il Blog di Giò.

- Comune di Pozzuoli

... per un maggiorenne ed un minorenne, e adove per la ferita alla mano di un minorenne la ...d'arma da fuoco Uno dei minorenni della provincia di Napoli rimasto ferito nella notte diè ...Cinque sono minori Sedici feriti per i botti disolo tra Napoli e provincia, tra cui 5 minori. A fornire il bilancio è la Questura, ... sono rimasti feriti a Frattamaggiore eSedici feriti per i botti di Capodanno tra Napoli e provincia, tra cui 5 minori. A fornire il bilancio è la Questura, spiegano che nella maggior parte dei casi le persone sono state colpite e mani e o ...La Questura di Napoli informa che sono 16 le persone ferite dai botti nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia, di cui cinque minori. I feriti dell’ultimo capodanno furono otto. Nel ...