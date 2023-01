Poste Italiane | in provincia di Roma pensioni in pagamento dal 3 gennaio

(Di domenica 1 gennaio 2023)comunica che ledel mese disaranno ina partire da martedì 3 in tutti i 186 uffici postali delladi. In continuità con quanto fatto finora, con l’obiettivo di evitare assembramenti, ildellein contanti avverrà preferibilmente secondo la seguente turnazione alfabetica, che potrà variare in base al numero di giorni di apertura della sede di riferimento: Pertanto, i cognomi dalla A alla C martedì 3dalla D alla K mercoledì 4dalla L alla P giovedì 5dalla Q alla Z sabato 7(solo la mattina) Ledi ...

Oristano Noi

Ha ripreso vigore a partire almeno dall'inizio di dicembre una truffa online messa in atto per sottrarre i dati sensibili dei clienti di: ecco il perché del rinnovato allarme da parte della Polizia postale, comunque già intervenuta per rendere inaccessibile il portale tramite cui veniva attuato l'inganno ai danni degli ...Nel 2022 - rispetto al 2021 -accusa un'emorragia del 20% in termini di volumi spediti e del 16%, alla voce ricavi. Da noi uno zoccolo duro Eppureconserverà il servizio ... Festa per la centenaria di Oristano: omaggio da Poste italiane I responsabili provinciali e il personale dell’ufficio postale di Oristano Centro hanno consegnato all’affezionata cliente un attestato a nome dell’Azienda Oristano, 31 dicembre 2022 ottobre 2022 – È ...Tutte le poltrone calde del 2023 e i dossier sul tavolo delle grandi partecipate, dalle rinnovabili, alla difesa alle carte di credito. Una nuova sfida per il governo ...