Pisa | turista morto dopo volo dalla finestra di un appartamento

Fanpage.it

...Sono diversi gli elementi su questa vicenda di cui non si hanno informazione a cominciare da come la vittima possa essere precipitata in strada in via del Borghetto a. L'uomo sarebbe un...Un giovaneè caduto dalla finestra ed è morto , e il corpo senza vita è stato trovato stamani in centro a: è un mistero il decesso di un giovane ucraino, in città con la fidanzata. L'uomo, di circa ... Trovato cadavere in strada a Pisa: è un turista di 35 anni, potrebbe ... Il 2023 si apre con una vicenda al momento avvolta nel mistero. A Pisa è stato ritrovato un cadavere in strada. Indagini in corso.Un giovano turista è caduto dalla finestra ed è morto, e il corpo senza vita è stato trovato stamani in centro a Pisa: è un mistero il decesso di un ...