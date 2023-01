Pessima idea di Capodanno | fuochi d' artificio a Kiev | ora rischia grosso

(Di domenica 1 gennaio 2023) Lo spettacolo pirotecnico personale organizzato da un residente diper la notte di San Silvestro a dispetto dei continui attacchi russi sulla città, potrebbe costargli una pena detentiva. L'uomo, 47 anni, ha violato il divieto di far uso did'previsto dallo stato di emergenza in tempo di guerra, con le città e i loro abitanti scosse continuamente dagli scoppi improvvisi e le esplosioni dei missili nemici. «Oracinque anni di reclusione», ha scritto oggi il sindaco diVitali Klitschko in un messaggio su Telegram. La polizia dell'Ucraina, che ha arrestato l'uomo e ha sequestrato diversi articoli pirotecnici nel suo appartamento, ha comunicato che sarà accusato anche di disturbo della quiete pubblica. Poco dopo lo spettacolo pirotecnico illegale, a ...

