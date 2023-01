Peschiera Borromeo | durante il cenone di San Silvestro al ristorante scoppia una lite in famiglia | 48enne grave in ospedale

IL GIORNO

Un uomo di 48 anni che lotta per la vita in ospedale. Questo il risultato di una lite scoppiata in famiglia fuori da un ristorante di(Milano), dopo il cenone di capodanno. Il 48enne avrebbe picchiato violentemente la testa al suolo cadendo dopo essere stato colpito con un pugno da un parente. Sul posto, in via ...Un uomo di 48 anni che lotta per la vita in ospedale. Questo il risultato di una lite scoppiata in famiglia fuori da un ristorante di(Milano), dopo il cenone di capodanno. Il 48enne avrebbe picchiato violentemente la testa al suolo cadendo dopo essere stato colpito con un pugno da un parente. Sul posto, in via ... Peschiera Borromeo, lite di Capodanno in famiglia al ristorante: 48enne grave in ospedale Il cenone di Capodanno si è trasformato in tragedia in provincia di Milano, dove il tradizionale evento di fine anno è finito in rissa ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...