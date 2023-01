Peschiera Borromeo | durante il cenone di San Silvestro al ristorante scoppia una lite in famiglia | 48enne grave in ospedale

IL GIORNO

Un uomo di 48 anni che lotta per la vita in ospedale. Questo il risultato di una lite scoppiata in famiglia fuori da un ristorante di Peschiera Borromeo (Milano), dopo il cenone di capodanno. Il 48enne avrebbe picchiato violentemente la testa al suolo cadendo dopo essere stato colpito con un pugno da un parente. Sul posto, in via ... Peschiera Borromeo, lite di Capodanno in famiglia al ristorante: 48enne grave in ospedale Cenone finisce in rissa, 50 fuggono senza pagare Pubblicato il 2 Gennaio 2023 - 19:48 Cenone finisce in rissa, 50 fuggono senza pagare. Oltre al danno, la beffa: il cenone di Capodanno finisce in riss ...Nella notte di Capodanno un uomo di 48 anni ha rischiato di morire, ha sbattuto la testa dopo che un familiare lo ha colpito ...