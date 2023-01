Perché fa quel gesto | report degli 007 sulla malattia di Putin | cosa ha davvero

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 gennaio 2023) Le condizioni di salute del presidente russo Vladimirsono al centro delle speculazioni e delle analisiosservatori e dei servizi segreti di mezzo mondo dall'inizio della guerra in Ucraina. L'ultimodel Forsvarets Efterretningstjenestes (Fe), servizio informazioni della Difesa della Danimarca, spiega chenon è un malato terminale, non soffre dunque di unaincurabile ma di forti dolori cronici. Tuttavia l'Intelligence militare danese (Fe) afferma che nel febbraio scorso, inizio della guerra, lo Zar era in cura per una forma di cancro e lapotrebbe avere influitodecisione di invadere l'Ucraina. A differenza deldi Fe precedente, realizzato nel 2021, riporta il Corriere della sera, quando ...