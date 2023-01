Per Ratzinger esequie nella semplicità ma da Papa Paramenti e sepoltura in cripta

(Di domenica 1 gennaio 2023) Per sua stessa volontà, i funerali delemerito Benedetto XVI dovranno svolgersi "nel segno della», quindi saranno «solenni ma sobri». Tutto il protocollo sarà in qualche modo semplificato,...

Agenzia ANSA

Dio le distrusse con fuoco e zolfo incandescente nonostante l'intercessione di Abramo equanto ... Quindi è del tutto naturale cheabbia difeso la visione tradizionale della Chiesa ...... il 27 maggio 2012,aver respinto di recitare una preghieraEmanuela Orlandi. Dunque Papaha un debito morale verso la famiglia Orlandi'. Per Ratzinger esequie nella semplicità ma "da Papa" - Politica Si è spento all'età di 95 anni Benedetto XVI, 265mo Papa della Chiesa cattolica dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013. Le sue condizioni si erano aggravate con l'avanzare dell'età. Papa Francesco ave ...Da lunedì 2 gennaio il corpo del Papa emerito Benedetto XVI sarà esposto nella basilica di San Pietro, in Vaticano, per il saluto dei fedeli ...