Per civetteria si aumenta gli anni E continua a innamorarsi | senza dirlo all’interessato Ama i fiori e gli animali E qualunque dettaglio | i treni | la neve | l’albero di Natale | diventa una sua poesia Le ultime? Parlano di sentimenti | con un pizzico di ironia

Leggi su iodonna

(Di domenica 1 gennaio 2023) Vivian Lamarque ha parecchi cognomi (Provera Pellegrinelli Comba) ma si è tenuto quello dell’unico ex marito, pittore, che l’ha incoraggiata a pubblicare. Ha un’anima bambina, uno sguardo profondo e innocente mentre cura i suoi, mentre chiede che, a corredo di questa intervista, venga pubblicata una foto da vecchia («mettono sempre quelle da giovane!»). Ha avuto una figlia, nipoti che adora, un lungo percorso di analisi («quanto ha lavorato il mio dottore!»), amori trasfigurati in versi, fidanzati-alberi., un treno, un agrifoglio, un film,la sua inconfondibile, premiata dal Viareggio Opera prima del 1981 al Cetona del 2018. Ora è in libreria con la raccolta L’amore da vecchia (Mondadori) perché anche vecchiaia è bellezza, «capelli color della ...